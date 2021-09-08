إثيوبيا.. مقتل 125 مدنيًّا على أيدي مسلحين من "تيغراي"

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اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات بعضهم

قتل متمردون من إقليم تيغراي 125 مدنيًّا على الأقل في قرية بمنطقة أمهرة شمال إثيوبيا، بحسب ما أفاد أطباء محليون اليوم الأربعاء.

وقال مدير المستشفى في مدينة دابات مولوغيتا ميليسا: "رأيت مقبرة جماعية، والسكان لا يزالون يبحثون عن جثث في المنطقة المجاورة، والتعداد لا يزال جاريًا"، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبهم، ذكر سكان أن القوات الموالية لجبهة تحرير تيغراي سيطرت على القرية، وأن عناصرها قتلوا المدنيين بالرصاص قبل أن ينسحبوا.

من جهتها، نفت جبهة تحرير تيغراي قتل عناصرها المدنيين.