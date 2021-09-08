6 فرق تنقب عن ذهب بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات

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تنطلق غداً وتستمر لـ4 أيام على صالة جامعة الأميرة نورة

تنطلق، غداً الخميس، منافسات المرحلة النهائية من بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات، والتي تقام على مدار 4 أيام في صالة جامعة الأميرة نورة بالرياض، وسط مشاركة 6 فرق قسمت إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق فينيكس وبلوجايز1 وأكاديمية القمم، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق النصر وبلوكيكرز وأكاديمية الاتفاق.

وسيجمع اللقاء الافتتاحي للمجموعة الأولى فريقا فينيكس وبلوجايز 1

عند الساعة (3:30) عصراً، فيما يلتقي النصر بأكاديمية الاتفاق عند الساعة (6:30) مساءً في أول لقاءات المجموعة الثانية.

يذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل مباشرة للمباراة النهائية من بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة، حيث تعد هذه المرحلة الأخيرة للبطولة بعد ختام تصفيات المناطق التي شهدت مشاركة 14 فريقاً على مستوى المملكة، تأهل منها 6 فرق للمرحلة النهائية.