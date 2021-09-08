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الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لمواطنيه عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ

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الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لمواطنيه عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لمواطنيه عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ
"غني" برر فراره بالرغبة في إنقاذ كابول وسكانها

الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لمواطنيه عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ

أعرب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، اليوم "الأربعاء"، عن اعتذاره للشعب الأفغاني عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ في 15 أغسطس الماضي، وعدم قدرته على ضمان السلام والاستقرار.

وقال "غني" عبر حسابه في "تويتر": "أدين للشعب الأفغاني بتفسير عن مغادرة كابول بشكل مفاجئ يوم 15 أغسطس، بعد أن دخلت حركة طالبان المدينة بشكل غير متوقع".

وأضاف: "إن مغادرة كابول كانت أصعب قرار في حياتي، لكنني اعتقدت أنها كانت السبيل الوحيدة لتجنب القتال، وإنقاذ كابول ومواطنيها البالغ عددهم 6 ملايين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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