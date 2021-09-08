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هيرنانديز يشارك في تدريبات فريق يد الأهلي استعدادًا للسوبر الإفريقي

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هيرنانديز يشارك في تدريبات فريق يد الأهلي استعدادًا للسوبر الإفريقي هيرنانديز يشارك في تدريبات فريق يد الأهلي استعدادًا للسوبر الإفريقي

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قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلى إن المحترف الكوبي «أنخيل هيرنانديز» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة اليد «رجال»، استعدادًا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام .

وأوضح أن اللاعب سوف يشارك في التدريبات التي يخوضها فريق «رجال يد الأهلي»، استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء الجمعة المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر.

وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد توج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على حساب فريق وداد سمارة المغربي في البطولة التي استضافتها مدينة مكناس المغربية خلال الأيام الماضية.

وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إقامة حفل تكريم لفريق «رجال يد الأهلي»، تقديرًا لما قدمه الجهاز الفني واللاعبون في البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة في جميع المباريات والتتويج باللقب.

المصرى اليوم

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