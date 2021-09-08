رسميًا..سموحة يعلن التعاقد مع عبد الرحمن عامر

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أعلن نادي سموحة تعاقده رسميًا مع عبر الرحمن عامر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي سموحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» التعاقد رسميًا مع عبدالرحمن عامر، وتعاقد النادي السكندري مع عبدالرحمن عامر، لمدة ثلاثة سنوات في صفقة إنتقال حر، وذلك بناءً على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق.



يذكر أن سموحة، دعم حتى الأن صفوفه بالتعاقد مع كل من عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه، لاعبا النادي الأهلي واليا سيلا، مهاجم اتحاد تطاوين التونسي والانجولي داسافا وأحمد عيد مدافع سيراميكا كليوباترا.