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مختار مختار: اللاعبين في مبالغ فيها

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مختار مختار: أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها مختار مختار: اللاعبين في مبالغ فيها

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انتقد مختار مختار، المدير الفني السابق، لفريق الإنتاج الحربي، وعدد كبير من الأندية المصرية، الأسعار التي باتت عليها اللاعبين في .

وكان مختار مختار قد أعلن في الساعات الماضية، رحيله عن تدريب فريق غزل المحلة، بعد أقل من أسبوعين على قبوله مهمة تدريب الفريق.

وأوضح مختار مختار، أن عدم إبرام نادي غزل المحلة لبعض الصفقات التي اتفق معهم عليها من أجل القدرة على التنافس في الموسم الجديد، وراء تراجعه عن تدريب الفريق.

وقال مختار مختار: سوق اللاعبين في مصر أصبحت صعبة جداً، وأسعار اللاعبين مبالغ فيها بشكل كبير، وأغلب اللاعبين لا يستحقون هذا المقابل الكبير، الذي باتت الأندية تطلبه لبيعهم.

وأضاف مختار مختار: أندية الشركات تسببت في إشعال سوق اللاعبين في مصر بشكل كبير، وهذا حرم الأندية ضعيفة الموارد والأندية الشعبية الفقيرة من إبرام الصفقات المميزة.

المصرى اليوم

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