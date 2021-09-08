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خالد الجندي: «اللي يصون المرأة أخلاقها وعفتها.. مش غشاء البكارة»

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خالد الجندي: «اللي يصون المرأة أخلاقها وعفتها.. مش غشاء البكارة» خالد الجندي: «اللي يصون المرأة أخلاقها وعفتها.. مش غشاء البكارة»

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فجر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مفاجأة من العيار الثقيل عن فتوى غشاء البكارة، لافتا إلى أنه نقل الفتوى عن دراسة بحثية كانت منشورة بمجلة دار الإفتاء.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «»، اليوم الأربعاء: «حديثنا عن قضية غشاء البكارة، من أجل التوعية وتنوير المجتمع، وتكسير عادات خاطئة، وفى الآخر تلاقى واحد مش فاهم حاجة يقولك نشر الفاحشة، وأنا بقول له اللى يصون المرأة أخلاقها وعفتها مش غشاء بكارة، أنا هتكلم في الدراسة دى، وهنقول أراء الفقهاء فيها».

المصرى اليوم

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