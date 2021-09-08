ينتقل بين 10 قرى.. الدقهلية تستقبل عرض «ولاد البلد» و«مختار»: 1500 مشاهد فى الليلة

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لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال تسير على قدم وساق، وفقًا للخطة الموضوعة من البيت الفنى للمسرح، والتى تشرف على تنفيذها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفنى للمسرح، حيث بدأت هذا الأسبوع ليالى عرض «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفنى للمسرح بمحافظة الدقهلية من قرية كفر الحاج شربينى، ومن المقرر أن يستمر العرض بقرى المحافظة حتى ١٥ سبتمبر الجارى، ليتم بذلك تقديم العرض بـ ٢٠ قرية وتوابعها منذ انطلاقه، أغسطس الماضى.

وقال المخرج محمد الشرقاوى، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، إن حضور العرض بالقرى فاق التوقعات، حيث يصل الحضور أحيانا فى ليلة العرض الواحدة إلى ١٥٠٠ مشاهد، حيث تقام العروض بالساحات والمدارس بالقرى، ومن المقرر أن ينتقل العرض خلال جولته بمحافظة الدقهلية ما بين ١٠ قرى.

ويتناول عرض «ولاد البلد» قضايا عدة من خلال لوحات فنية، تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط، الهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادى، وليد الفولى، ياسر الرفاعى، عبد العزيز التونى، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقى، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقى، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحى، أحمد مصطفى، نجاة محمد، فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوى.