أخبار عاجلة

وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي -
بولندا تتصدر مسابقة السباحة فى نهائي ناشئات تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث -
اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد -
أسامة نبيه يجتمع بـ«الجزيري والمثلوثي» -
بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا -
بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال -
محمد بن سلمان يتلقى رسالتين خطيتين من مسؤولين كويتيين -
تشكيل ليفربول وميلان المتوقع الآن لمباراة دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ينتقل بين 10 قرى.. الدقهلية تستقبل عرض «ولاد البلد» و«مختار»: 1500 مشاهد فى الليلة

Print
ينتقل بين 10 قرى.. الدقهلية تستقبل عرض «ولاد البلد» و«مختار»: 1500 مشاهد فى الليلة ينتقل بين 10 قرى.. الدقهلية تستقبل عرض «ولاد البلد» و«مختار»: 1500 مشاهد فى الليلة

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال تسير على قدم وساق، وفقًا للخطة الموضوعة من البيت الفنى للمسرح، والتى تشرف على تنفيذها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفنى للمسرح، حيث بدأت هذا الأسبوع ليالى عرض «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفنى للمسرح بمحافظة الدقهلية من قرية كفر الحاج شربينى، ومن المقرر أن يستمر العرض بقرى المحافظة حتى ١٥ سبتمبر الجارى، ليتم بذلك تقديم العرض بـ ٢٠ قرية وتوابعها منذ انطلاقه، أغسطس الماضى.

وقال المخرج محمد الشرقاوى، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، إن حضور العرض بالقرى فاق التوقعات، حيث يصل الحضور أحيانا فى ليلة العرض الواحدة إلى ١٥٠٠ مشاهد، حيث تقام العروض بالساحات والمدارس بالقرى، ومن المقرر أن ينتقل العرض خلال جولته بمحافظة الدقهلية ما بين ١٠ قرى.

ويتناول عرض «ولاد البلد» قضايا عدة من خلال لوحات فنية، تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط، الهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادى، وليد الفولى، ياسر الرفاعى، عبد العزيز التونى، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقى، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقى، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحى، أحمد مصطفى، نجاة محمد، فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر

رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر

تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير

تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير

بدء محاكمة القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» في لاهاي

بدء محاكمة القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» في لاهاي

طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره

طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره