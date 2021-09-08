تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من «كورونا».. جولات ومقابلات «شاعر المليون» عن بُعد

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اعتمدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية فى أبوظبى، قراراً استثنائياً بتنظيم جولات شاعر المليون فى موسمه العاشر ومقابلات الشعراء عن بعد، فى إطار استدامة دورها الساعى لإبراز مكانة العاصمة أبوظبى ورؤيتها فى احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافى وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافى بين دولة الإمارات والعالم، وذلك التزاماً وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وحفاظا على سلامة وصحة الشعراء المشاركين.

ويأتى الموسم الجديد من برنامج «شاعر المليون»، الذى يتوّج عشرة مواسم من الإنجازات فى ترسيخ مكانة الشعر النبطى والاحتفاء بشعرائه المتميزين، فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم، ليعكس تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة على التعافى من تبعات الوباء عبر ابتكار الحلول الإبداعية والاستفادة القصوى من إمكانات التقنية والمنصات الافتراضية، إدراكاً منها لما للثقافة والشعر من دور وجدانى هام يؤثر فى تعافى المجتمع والعودة إلى ظروف الحياة الطبيعية، وحرصاً من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة بما يضمن سلامة المشاركين والصحة العامة.

وأشارت اللجنة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة فى برنامج شاعر المليون المسابقة الشعرية الأضخم على مستوى العالم العربى، هو العاشر من سبتمبر الجارى، حيث ستقوم لجنة التحكيم بعد إغلاق باب الترشيح بفرز مشاركات الشعراء المتميزة، لمقابلة أصحابها عن بعد، فى جولات سيتم الإعلان عن مواعيدها لمن تم اختيارهم.

كما أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبى عن إطلاق حساب بريد إلكترونى mp10@dctabudhabi.ae خاص بالمسابقة ليكون وسيلة جديدة للتسجيل أمام الشعراء الراغبين فى المشاركة، وذلك إلى جانب إمكانية التسجيل عبر الرابط الرسمى للبرنامج، وفق شروط التسجيل الرئيسية، والتى تنص على ألا تقل أعمار المترشحين عن 18 سنة، ولا تتجاوز 45 سنة، وإرسال قصيدة نبطية موزونة ومقفاة لا تتعدى 20 بيتاً، ولا تقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة بصيغة PDF (حيث لا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد)، كما يتوجب على الشاعر أن يرفق مشاركته بصورة شخصية ذات خلفية بيضاء، إلى جانب صورة ملونة عن جواز سفره السارى لمدة 12 شهراً على الأقل، ويعتبر التسجيل وجودة القصائد وتميزها شرطاً ضرورياً لاعتماد مشاركة الشعراء، ومعياراً رئيسياً لمقابلات اللجنة فى المرحلة التالية بعد الفرز والاختيار.