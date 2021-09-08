وفد من مجلس الوزراء يتالع مشروعات «حياة كريمة» بقرى إسنا وأرمنت جنوب الأقصر 

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استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الأربعاء، وفدا من رئاسة مجلس الوزراء لبحث الموقف التنفيذي للمشروع القومي تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.
وتم عقد اجتماع موسع يضم جميع مسؤولي قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة، بحضور وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لاستعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع وما سيتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة بكل القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والصحة والري والتضامن والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات.
وتهدف هذه الزيارة إلى المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها ورصد التدخلات المطلوب تنفيذها وإزالة أي عقبات تظهر أثناء التنفيذ.
وعقب الاجتماع، توجه وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى مركزي أرمنت وإسنا لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.