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وفد من مجلس الوزراء يتالع مشروعات «حياة كريمة» بقرى إسنا وأرمنت جنوب الأقصر 

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وفد من مجلس الوزراء يتالع مشروعات «حياة كريمة» بقرى إسنا وأرمنت جنوب الأقصر  وفد من مجلس الوزراء يتالع مشروعات «حياة كريمة» بقرى إسنا وأرمنت جنوب الأقصر 

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استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الأربعاء، وفدا من رئاسة مجلس الوزراء لبحث الموقف التنفيذي للمشروع القومي تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

وتم عقد اجتماع موسع يضم جميع مسؤولي قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة، بحضور وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لاستعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع وما سيتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة بكل القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والصحة والري والتضامن والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات.

وتهدف هذه الزيارة إلى المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها ورصد التدخلات المطلوب تنفيذها وإزالة أي عقبات تظهر أثناء التنفيذ.

وعقب الاجتماع، توجه وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى مركزي أرمنت وإسنا لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

المصرى اليوم

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