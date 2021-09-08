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بعد اعتذار جميع الضيوف الأجانب.. تأجيل أولى دورات مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية

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بعد اعتذار جميع الضيوف الأجانب.. تأجيل أولى دورات مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية بعد اعتذار جميع الضيوف الأجانب.. تأجيل أولى دورات مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية للسينما الفرانكفونية إلغاء فعاليات الدورة الأولي.

وقالت غدارة المهرجان، في بيان الأربعاء: "إلى عشاق السينما صناع وجمهور ونقاد .. كان حلمنا على مدار عامين متواصلين إقامة مهرجان نوعى للسينما الفرانكفونية التى تحتل مساحة كبيرة من المشهد السينمائى الدولى وتواصلنا مع جميع الجهات المحلية والدولية من أجل دعم المهرجان ورعايته خاصة وأن الدورات الأولى للمهرجانات تعتمد على التمويل من الهيئات والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى .. وفى الوقت الذى وجدنا فيه أيادى الدعم تمتد لنا من كبار المسئولين وفى مقدمتهم الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة التى ظلت داعماً قوياً للمهرجان، وتم تحديد يوم 11 سبتمبر الحالى موعداً لإنطلاق الدورة الأولى للمهرجان، وقبل ساعات من الموعد المحدد، فوجئنا باعتذار جميع الضيوف الأجانب من أعضاء لجان التحكيم والمكرمين وصناع الأفلام بسبب الموجة الرابعة من وباء كورونا وقرار العديد من الدول اتباع نظام الإغلاق التام كإجراء احترازي.. لذلك لم نجد سبيلاً سوى تأجيل الدورة الافتتاحية للمهرجان رغم الإعلان عن تفاصيلها على مدار الأسابيع الماضية بوسائل الإعلام المختلفة مما يؤكد جاهزية المهرجان للخروج إلى النور".

وقدمت إدارة المهرجان اعتذارا لصناع السينما والنقاد ونجوم السينما المصرية وجمهورها باضطرارها لتأجيل المهرجان إلى موعد آخر سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة.

المصرى اليوم

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