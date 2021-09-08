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اللاعب السابق مساعد الفوزان: عودة الجماهير إلى المدرجات قبلة الحياة للرياضة في الكويت

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اللاعب السابق مساعد الفوزان: عودة الجماهير إلى المدرجات قبلة الحياة للرياضة في الكويت اللاعب السابق مساعد الفوزان: عودة الجماهير إلى المدرجات قبلة الحياة للرياضة في الكويت

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قال لاعب الكرة الأسبق الكويتي مساعد الفوزان ، إن قرار مجلس الوزراء الكويتي، بحضور الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بداية الموسم المقبل 2021- 2022، هو قبلة الحياة للرياضة الكويتية، حيث تحظى تلك اللعبة بشعبية كبيرة في البلاد.

وأضاف أن هذا القرار جاء في الوقت الصحيح، حيث إنه يبشر بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، مضيفًا أن اتخذت هذا القرار بنسبة 30% من سعة أي ملعب، وهو ما يضمن المسافات الآمنة بين الجمهور، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الصحية من قبل وزارة الصحة.

وأوضح مساعد الفوزان أن الجمهور هو نبض الكرة، فالفرق تستمد القدرة على اللعب 45 دقيقة متواصلة بفضل تشجيع الجماهير، كما أنه ينشط الحركة الاقتصادية.

يشار إلى أن مساعد الفوزان هو لاعب كرة كويتي مساعد الفوزان في نادي خيطان قد أعلن اعتزاله لكرة القدم العام الماضي.

المصرى اليوم

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