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مدافع الأهلي يقترب من الرحيل إلى فيوتشر

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مدافع الأهلي يقترب من الرحيل إلى فيوتشر مدافع الأهلي يقترب من الرحيل إلى فيوتشر

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بات أحد مدافعي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يريباً من الرحيل مجدداً عن صفوف الفريق الأحمر، في الموسم الكروي الجديد.

وعلمت «المصري اليوم» أن النادي الأهلي، قد تلقى عرضاً من نادي فيوتشر إي سي (كوكاكولا) من أجل استعارة مدافعه الشاب محمد عبدالمنعم، على سبيل الإعارة في الموسم الجديد.

وعاد محمد عبدالمنعم هذا الصيف لصفوف النادي الأهلي، بعد انتهاء إعارته في الموسم الماضي مع نادي سموحة، حيث قدم أداء لافتاً، قبل أن يعود برفقة زميله الشاب أحمد عبدالقادر.

ووافقت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي على رحيل اللاعب من جديد على سبيل الإعارة، خاصة في ظل كثرة المدافعين حالياً في صفوف الفريق، ولذا تفضل منحه الفرصة للاحتكاك مع فرق الدوري الممتاز من جديد عبر إعارته.

وتضم صفوف الأهلي حالياً عدد كبير من المدافعين المميزين في مركز قلب الدفاع، مثل: المغربي بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمود متولي.

المصرى اليوم

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