«الزراعة»: مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية يحقق طفرة تنموية زراعية متكاملة

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قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية يحقق طفرة تنموية زراعية متكاملة خاصة بمناطق التجمعات الصحراوية الحدودية، تعود بالنفع على المواطنين بمحافظة مطروح.

جاء ذلك اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمشروع (برايد) اليوم /الأربعاء/ والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ويُنفذ من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية المشاركة في المشروع.

وأضاف القصير أن هذا المشروع يعد إحدى المبادرات الرئاسية لتنمية المناطق الحدودية، ويأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأهالي ومزارعي محافظة مطروح.

وأكد ضرورة تطبيق مبادئ ونظم الحوكمة السليمة في تنفيذ المشروع ليكون نموذجًا رائدًا في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتأقلم معها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يساعد في نقل الخبرات المصرية والتدريب لدول أفريقية أخرى خاصة بمجالات مكافحة التصحر والتخفيف من حدة التغيرات المناخية.

وطالب القصير، بإدراج كافة الأنشطة التي ينفذها المشروع في قواعد بيانات مؤمنة، مع وضع مؤشرات تنموية سليمة لقياس أثر تنفيذ أنشطة المشروع على مدى تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمجتمعات المحلية.

ولفت إلى أن ما يتم تنفيذه خلال هذا العام سوف يحقق عائدًا اقتصاديًا من خلال تنمية الوديان وحصاد مياه الأمطار، وأنشطة تنمية المراعي الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية ودعم تنمية المرأة البدوية وتحسين إنتاجية الحاصلات الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار.

من جهته.. قال الدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني للمشروع إنه خلال عام (2021 - 2022) سيتم إنشاء 700 بئر نشو بسعة 120 م3 لكل بئر لحصاد مياه الأمطار لتوفير المياه الصالحة للشرب وسقي الحيوانات، وإنشاء 60 خزانًا لحصاد مياه الأمطار بسعة 300 م3 لكل خزان لتوفير المياه الصالحة للري التكميلي لزراعات الخضر بمناطق بطون الوديان.

وأضاف أنه سيتم إعادة تأهيل 20 بئرًا رومانيًا بسعة 500 م3 بمناطق عمل المشروع المختلفة بداية من مركز الضبعة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم، مؤكدًا تنمية حوالي 10 كيلومترات طولي ببطون الوديان لاستغلال مياه السيول في استصلاح أراض جديدة تزرع بالتين والزيتون لصالح الأسر الفقيرة، مع تأهيل الأراضي الواقعة داخل بعض الوديان وتحسين الإنتاجية للحاصلات البستانية.

وأشار إلى أن المشروع يقوم على تحسين المراعي المتدهورة بالمجتمعات المحلية بمساحة حوالي 3000 فدان من خلال زراعة الشجيرات الرعوية، بالإضافة إلى حماية 10 آلاف فدان كمحميات رعوية يتم فيها تنظيم الرعي وحماية مساحة 1000 فدان بغرض جمع بذور النباتات الطبيعية والعمل على إكثار التقاوي.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع 120 كبشًا كسلالة محسنة لعمل التحسين الوراثي لقطعان الأغنام البرقي والحفاظ عليها كسلالة منتجة للحوم والتي تتميز بها محافظة مطروح، وتدعيم ذلك بوحدات بيطرية متنقلة لعمل القوافل البيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح، بالإضافة لتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الحقلية والبستانية في 200 حقل إرشادي نموذجي لتدريب وتأهيل قدرات المزارعين.

وتابع أن المرأة لها دور كبير في تنفيذ أنشطة مدرة للدخل مثل إنشاء أبراج الحمام، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية و5 وحدات صحية متنقلة أخرى لخدمة الأهالي داخل التجمعات الصحراوية في عمق الصحراء.

بدوره..أكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي للمشروع أنه من خلال المكون المحلي للمشروع خلال العام المالي (2020 - 2021) تم تنفيذ 2 محطة تحلية بسعة 50 طنًا يوميًا لكل محطة تعمل بالطاقة الشمسية وذلك بمنطقة المقرون جنوب منطقة النجيلة ومحطة تخدم التجمعات بمنطقة الأقعرة جنوب منطقة سيدي براني والتي تخدم ما يقرب من 700 أسرة بدوية تعاني من نقص مياه الأمطار.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل 60 بئرًا رومانيًا لحصاد مياه الأمطار بسعة تخزينية 40 ألف م3 لتوفير مياه للشرب للمجتمعات المحلية، وتنفيذ 200 حقل إرشادي استفاد منها 200 أسرة بدوية من خلال تقديم الدعم الفني وتطبيق أساليب الممارسات الزراعية الجيدة وتوفير المستلزمات الزراعية الخاصة بالخدمة الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي لضمان زيادة الإنتاجية من الزراعة المطرية للمحاصيل البستانية والحقلية.