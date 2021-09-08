بينهم 4 من ذوي الهمم.. تكريم 37 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة بالمنيا

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كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأربعاء، أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، والبالغ عددهم 37 طالبا وطالبة، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها المحافظة، حيث تم منحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق والتميز.
وأكد المحافظ، أن المنظومة التعليمية في مصر شهدت تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية، في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسي، وإنشاء المنصات الالكترونية، بالإضافة الى رفع قدرات المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس، مشيراً الى أنه تم الانتهاء من انشاء 38 مدرسة خلال العام الدراسي 2020 /2021، بإجمالي 509 فصول دراسية، ويجري الآن العمل بـ146 مدرسة، انشاء جديد وإحلال وتجديد 14 مدرسة، وتوسعة وتعلية 51 مدرسة، على أرض المحافظة، بما سيساهم في الحد من الكثافات داخل الفصول، لضمان تعليم أفضل لأبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن التكريم شمل 37 طالبا وطالبة منهم 10 طلاب وطالبات بالشعبة (العلمية رياضيات)، و11 طالب وطالبة بالشعبة (علوم)، و11 طالب وطالبة بالشعبة (الأدبية)، و4 طلاب من التربية الخاصة دمج (ذوي الهمم)، بالإضافة الى طالبة متفوقة من التعليم المجتمعي، والتي قد التحقت بكلية الطب.