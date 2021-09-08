بينهم 4 من ذوي الهمم.. تكريم 37 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأربعاء، أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، والبالغ عددهم 37 طالبا وطالبة، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها المحافظة، حيث تم منحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق والتميز.

وأكد المحافظ، أن المنظومة التعليمية في مصر شهدت تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية، في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسي، وإنشاء المنصات الالكترونية، بالإضافة الى رفع قدرات المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس، مشيراً الى أنه تم الانتهاء من انشاء 38 مدرسة خلال العام الدراسي 2020 /2021، بإجمالي 509 فصول دراسية، ويجري الآن العمل بـ146 مدرسة، انشاء جديد وإحلال وتجديد 14 مدرسة، وتوسعة وتعلية 51 مدرسة، على أرض المحافظة، بما سيساهم في الحد من الكثافات داخل الفصول، لضمان تعليم أفضل لأبناء المحافظة.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن التكريم شمل 37 طالبا وطالبة منهم 10 طلاب وطالبات بالشعبة (العلمية رياضيات)، و11 طالب وطالبة بالشعبة (علوم)، و11 طالب وطالبة بالشعبة (الأدبية)، و4 طلاب من التربية الخاصة دمج (ذوي الهمم)، بالإضافة الى طالبة متفوقة من التعليم المجتمعي، والتي قد التحقت بكلية الطب.

