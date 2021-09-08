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محافظ قنا يفتتح وحدة عزبة البوصة البيطرية بنجع حمادى

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محافظ قنا يفتتح وحدة عزبة البوصة البيطرية بنجع حمادى محافظ قنا يفتتح وحدة عزبة البوصة البيطرية بنجع حمادى

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افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحدة عزبة البوصة البيطرية بمركز نجع حمادي، موضحا أنها تقدم خدماتها البيطرية لصغار المربين بقرى عزبة البوصة وأبوحزام وحمرا دوم، وتشتمل على معمل تحليل وصيدلية ومكاتب إدارية بالإضافة إلى إستراحة طبيب بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤ ملايين جنيه.

فى سياق متصل، تفقد محافظ قنا أعمال القافلة البيطرية بقريتى أبوحزام وحمرا دوم، موضحا أن القافلة نجحت في مناظرة ٢٦٠ رأس ماشية متنوعة تم فحصها تناسليا وفى تخصص الباطنة وكذلك الأمراض الوبائية والمعدية، مقدما الشكر للقئمين على تنظيم القافلة والمشاركين فيها .

افتتاح وحدة بيطرية بنجع حمادى
افتتاح وحدة بيطرية بنجع حمادى

من جانبه، قال إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري، إنه إلى جانب فحص الحيوانات فإن القافلة نظمت ندوات إرشادية لصغار المربين لتوعيتهم بأنواع الأمراض التي تصيب الحيوانات والأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها كما تم توزيع ملصقات توعية على المترددين للإطلاع عليها وزيادة وعيهم بشأن رعاية الحيوانات وحمايتها من الأمراض التي قد تصيبها .

افتتاح وحدة بيطرية بنجع حمادى

المصرى اليوم

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