خبيرة تغذية: المصريون لديهم ثقافة جيدة حول مخاطر مرض السمنة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة بعدما يجد وزنه ينخفض، يكون أكثر حرصًا على خفض وزنه أكثر من الطبيب نفسه.

وتابعت “سهيل”، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن علم التغذية كبير جدًا، ولكن يجب فهم طبيعة المجتمع المصري قبل العمل على خفض الوزن، ولذلك لا يجب حرمان مريض السمنة من تناول أي طعام، ولذلك تطلب من مريض السمنة تناول كافة أنواع الطعام ولكن بكميات أقل.

وأشارت إلى أن الشعب المصري لديه ثقافة جيدة حول مخاطر مرض السمنة، وهذه الثقافة نابعة من الفطرة، ولكنه في حاجة إلى عامل مساعد من خلال تناول كورس يعمل على تقليل الشهية ويزيد من معدل حرق الدهون والسكريات.