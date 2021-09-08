أخبار عاجلة

وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي -
بولندا تتصدر مسابقة السباحة فى نهائي ناشئات تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث -
اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد -
أسامة نبيه يجتمع بـ«الجزيري والمثلوثي» -
بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا -
بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال -
محمد بن سلمان يتلقى رسالتين خطيتين من مسؤولين كويتيين -
تشكيل ليفربول وميلان المتوقع الآن لمباراة دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعرف على راتب كارلوس كيروش المتوقع مع منتخب

Print
تعرف على راتب كارلوس كيروش المتوقع مع منتخب مصر تعرف على راتب كارلوس كيروش المتوقع مع منتخب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب الأول لكرة القدم، خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته من مهمته بشكل رسمي عقب التعادل مع الجابون.

وتعادل منتخب مصر مع الجابون 1-1، يوم الأحد الماضي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

وكان حسام البدري يحصل على مبلغ 800 ألف جنيه شهرياً مقابل مهمته كمدير فني لمنتخب مصر أي نحو 45 مليون دولار شهرياً.

ولم يعلن اتحاد الكرة حتى الآن أي معلومات بشأن الاتفاق المالي مع كارلوس كيروش، ولا المقابل المادي الذي سيحصل عليه المدرب البرتغالي.

كان كارلوس كيروش يحصل على نحو 85 مليون دولار شهرياً في آخر مهمة تدريبية له مع منتخب كولومبيا، الذي رحل عنه في ديسمبر الماضي.

ووفقاً لما يدور داخل اتحاد الكرة فمن المنتظر أن يحصل كارلوس كيروش على نحو 70 إلى 100 ألف دولار شهرياً، فضلاً عما سيحصل عليه جهازه المعاون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير

تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير

ربة منزل تذبح زوجها وتُلقي جثته في مصرف بعد تقطيعها لـ3 أجزاء بمساعدة زوج ابنتها

ربة منزل تذبح زوجها وتُلقي جثته في مصرف بعد تقطيعها لـ3 أجزاء بمساعدة زوج ابنتها

سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»