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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته من مهمته بشكل رسمي عقب التعادل مع الجابون.

وتعادل منتخب مصر مع الجابون 1-1، يوم الأحد الماضي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان حسام البدري يحصل على مبلغ 800 ألف جنيه شهرياً مقابل مهمته كمدير فني لمنتخب مصر أي نحو 45 مليون دولار شهرياً.

ولم يعلن اتحاد الكرة حتى الآن أي معلومات بشأن الاتفاق المالي مع كارلوس كيروش، ولا المقابل المادي الذي سيحصل عليه المدرب البرتغالي.

كان كارلوس كيروش يحصل على نحو 85 مليون دولار شهرياً في آخر مهمة تدريبية له مع منتخب كولومبيا، الذي رحل عنه في ديسمبر الماضي.

ووفقاً لما يدور داخل اتحاد الكرة فمن المنتظر أن يحصل كارلوس كيروش على نحو 70 إلى 100 ألف دولار شهرياً، فضلاً عما سيحصل عليه جهازه المعاون.