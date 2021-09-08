محمود العسيلي تعليقًا على قرار منع الغناء بـ«فلاشة»: هيفرق جدًا في المنافسة

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علق الفنان محمود العسيلي، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع غناء المطربين على فلاشة، والذي سيبدأ تطبيقه بدءًا من 16 سبتمبر المقبل.

وكتب «العسيلي» منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء، قائلا: «‏قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة، قرار مهم جدًا من نقابة المهن الموسيقية، وأتمنى أنه يتنفذ وبحزم لأن ده هيفرق جدًا في المنافسة والذوق العام وهيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني».

وسبق، وقرّرت نقابة المهن الموسيقية منع أي فنان من العمل بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر لعام 2021.

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها: «بناء على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة منعًا باتًا، وأن يكون مصاحبًا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسري القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات».

وأشار البيان إلى أنه في حالة المخالفة سيصدر القرار بمنع التعامل مع المنشأة ويسحب الترخيص الخاص بالفنان المخالف لهذا القرار.