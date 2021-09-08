سمية الخشاب تكشف سبب سفرها إلى البرتغال

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كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سبب سفرها إلى البرتغال بصحبة عدد كبير من زملائها الفنانين ونجوم الإعلام.

وقالت «الخشاب» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إنها وأصدقائها تم دعوتهم للاحتفال بعيد ميلاد قنوات mbc الـ30، وشاركها من مصر آسر ياسين ويسرا ونجلاء بدر، وظافر عابدين، والإعلامي معتز الدمرداش، وأمينة«، مشيرة إلى أنها»استمعت بتلك الرحلة مع كل أصدقائي«.

وأضافت أنه من المقرر أن يقام الاحتفال الليلة، بحضور عدد كبير من الإعلاميين من بينهم نشوي الرويني، ونيشان، ورزان مغربي، ومهيرة عبدالعزيز، وفاطمة بن حوحو، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تعود القاهرة بعد غد الجمعة، استعدادًا لتصوير حلقة مهمة بأحد البرامج التلفزيونية الكبري تكشف عنها قريبًا.