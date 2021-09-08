ستولتنبرج: الناتو لن يقبل بعودة أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين

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قال ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن الحلف والمجتمع الدولي بأسره لن يقبلا بأن تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين مرة أخرى.

وكتب ستولتنبرج، على «تويتر»، اليوم الأربعاء: «أشكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على عقد الاجتماعي الوزاري بشأن أفغانستان».

ووجه أمين عام «الناتو» رسالة إلى حركة «طالبان» (المحظورة في روسيا) قال فيها إنه يجب عليها أن تفي بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان والمرور الآمن للاجئين الذين يرغبون في مغادرة البلاد.