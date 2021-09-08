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ستولتنبرج: الناتو لن يقبل بعودة أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين

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ستولتنبرج: الناتو لن يقبل بعودة أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين ستولتنبرج: الناتو لن يقبل بعودة أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين

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قال ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن الحلف والمجتمع الدولي بأسره لن يقبلا بأن تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين مرة أخرى.

وكتب ستولتنبرج، على «تويتر»، اليوم الأربعاء: «أشكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على عقد الاجتماعي الوزاري بشأن أفغانستان».

ووجه أمين عام «الناتو» رسالة إلى حركة «طالبان» (المحظورة في ) قال فيها إنه يجب عليها أن تفي بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان والمرور الآمن للاجئين الذين يرغبون في مغادرة البلاد.

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