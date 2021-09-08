مدير تعليم سراة عبيدة يُدشن الاجتماع الأول لمجلس الإشراف التربوي

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ناقش آلية التقييم وتقاريره ولائحة تقويم الطالب ونظام المسارات

دشن مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، أعمال الاجتماع الأول لمجلس الإشراف التربوي "بنين وبنات"، الذي عُقد اليوم الأربعاء في بيت الطالب، حضوريًّا وعبر "زووم".

وأشاد "العلكمي" خلال كلمته التي خاطب فيها المشرفين والمشرفات التربويين باعتبارهم حجر الزاوية وحلقة الوصل بين الميدان ومكتب التعليم والإدارة؛ بدورهم الهام في إنجاح العملية التعليمية، مُقدمًا لهم الشكر على جودة العمل والاحتراف في الأداء والحرص على إنجاز المهام المطلوبة.

وناقش المجلس في اجتماعه عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ ومنها: "العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات والبداية الجادّة للعام الدراسي وكيف تكون نواتج التعليم أولًا".

افتتح المجلس بآيات من كتاب الله الكريم، ثم انطلق الاجتماع بتقديم مادة إثرائية بعنوان: "متطلبات المرحلة"، من مدير الإشراف التربوي عبد الله آل مصلح، شكر فيها فريق العمل على إبداعه وتميزه في تحقيق المنجزات واستعرض الأدوار المطلوبة من الإشراف التربوي.

ثم نوقشت آلية التقييم وتقاريره ولائحة تقويم الطالب ونظام المسارات والخطط الدراسية المطورة والمواد الجديدة، بمشاركة من مدير الاختبارات والقبول، ومدير التخطيط والتطوير.

ثم استُعرض الدليل الإرشادي للمشرف التربوي ومستجدات منصة "مدرستي".

وأكد المجلس في ختام اجتماعه أهمية دعم ومساندة المعلمين والمعلمات من قبل المشرف والمشرفة في بناء الأسئلة ومتابعة تقييم الأداء، وإنجاز التقارير والمتطلبات المتعلقة بمنصة "مدرستي" ونظام "نور"، واستكمال الزيارات المطلوبة في مواعيدها المحددة.