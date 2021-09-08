أخبار عاجلة

وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي -
بولندا تتصدر مسابقة السباحة فى نهائي ناشئات تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث -
اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد -
أسامة نبيه يجتمع بـ«الجزيري والمثلوثي» -
بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا -
بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال -
محمد بن سلمان يتلقى رسالتين خطيتين من مسؤولين كويتيين -
تشكيل ليفربول وميلان المتوقع الآن لمباراة دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزير الخارجية الأمريكي: يبدو أن الأفغانية التي شكلتها «طالبان» غير شاملة

Print
وزير الخارجية الأمريكي: يبدو أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها «طالبان» غير شاملة وزير الخارجية الأمريكي: يبدو أن الأفغانية التي شكلتها «طالبان» غير شاملة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الأفغانية التي شكلتها حركة «طالبان» يبدو أنها غير شاملة، مضيفا: «على طالبان أن تكتسب الاعتراف بشرعيتها عبر أفعالها».

وتابع، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: «اعتراف واشنطن بحركة طالبان يعتمد على أفعالها بشكل كامل»، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع ألمانيا على تنسيق الجهود السياسية حول أفغانستان.

واعتبر بلينكن أن ما وصفه بـ «بعض الوجوه في التشكيلة الحكومية لطالبان، تثير قلق واشنطن»، مشيرا إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سبل ضمان تنفيذ حركة طالبان تعهداتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد

مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد

من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟

من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية