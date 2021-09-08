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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة «طالبان» يبدو أنها غير شاملة، مضيفا: «على طالبان أن تكتسب الاعتراف بشرعيتها عبر أفعالها».

وتابع، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: «اعتراف واشنطن بحركة طالبان يعتمد على أفعالها بشكل كامل»، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع ألمانيا على تنسيق الجهود السياسية حول أفغانستان.

واعتبر بلينكن أن ما وصفه بـ «بعض الوجوه في التشكيلة الحكومية لطالبان، تثير قلق واشنطن»، مشيرا إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سبل ضمان تنفيذ حركة طالبان تعهداتها.