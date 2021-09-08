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«بسبب شاحن».. هنا الزاهد تتهم زوجها أحمد فهمي بالسرقة

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«بسبب شاحن».. هنا الزاهد تتهم زوجها أحمد فهمي بالسرقة «بسبب شاحن».. هنا الزاهد تتهم زوجها أحمد فهمي بالسرقة

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نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، تتهم فيه زوجها أحمد فهمي بالسرقة، وذلك عبر خاصية «الاستورى»،

وظهر في الفيديو، مشادة كلامية بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي، وهي تستجوبه عن الشاحن الخاص بها، الذي اتضح أنه أخذه خلسة معه في إحدى سفرياته، ودونت تعليقاً على الفيديو، قائلة: «والله ما كان عارف إنو بيتصور الحرامي»، والمعروف عن هنا الزاهد، أنها دائمًا ما توثق شجارهما الهزلي بالتصوير وحفظ الفيديوهات.

وسبق وأن نشرت الفنانة هنا الزاهد صورتين لها، عبر «إنستجرام»، لإطلالة جديدة باللون الأخضر جذبت إعجاب متابعيها كالعادة حيث ظهرت بشعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وعلق زوجها الفنان أحمد فهمي بصفحته الرسمية تعليق طريف وكتب: «أنت شبه مراتي جدًا على فكرة».

المصرى اليوم

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