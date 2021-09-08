وزير النقل: هدف كل مشروعات الوزارة خدمة المواطن وخطط التنمية الشاملة

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التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية، لبحث التعاون المشترك في مشروعات النقل المختلفة، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل وممثلي وزارة التعاون الدولى.

وأكد الوزير أن كل مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى قيام وزارة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات القومية والكبرى والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل عدد من المشروعات مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وشدد الوزير على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الربط مع دول الجوار والدول الأفريقية مثل الربط السككي مع السودان، مشيرا إلى أنه جاري إنهاء إجراءات المنحة المقدمة الصندوق الكويتي للتنمية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أهمية الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد والمخطط له أن يمتد إلى غرب أفريقيا وذلك لخدمة حركة التجارة بين مصر والدول الفريقية.

كما تباحث الجانبان حول إمكانية التعاون الاستثمارى المشترك في طريق الصعيد الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزءا من محور القاهرة– كيب تاون المار بـ9 دول أفريقية بطول 10228 كم.

ثم استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بتوقيع عقد مشروع تزويد الخطوط الرئيسية لهيئة السكك الحديدية بنظام التحكم الآلي الحديث ETCS- 1 وتزويد 100 جرار بنفس النظام بتمويل من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 145 مليون يورو، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع بتوقيع العقد خاصة مع أهميته في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

وأبدى نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي الاهتمام بالتعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد وزير النقل وجود عدد كبير من المشروعات التي يمكن من خلالها التعاون الايجابي بين الجانبين مثل مشروع تمويل الدراسات الخاصة بالميناء الأوسط بالإسكندرية (ميناء المكس) والذي سيشكل بعد الانتهاء من تنفيذه والانتهاء من تطوير ميناءي الاسكندرية والدخيلة (ميناء الاسكندرية الكبير) الذي سيكون درة موانئ البحر المتوسط.

وأعرب سولومون كواينور عن رغبة البنك في التعاون مع وزارة النقل في مجال الموانئ البرية والجافة مثل التعاون في تمويل المرحلة الثانية من مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر وتمويل الدراسات الخاصة لعدد 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجيستية ستستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة لوضع أولويات ومشروعات وزارة النقل ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك خلال الخمس سنوات القادمة.