أخبار عاجلة

وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي -
بولندا تتصدر مسابقة السباحة فى نهائي ناشئات تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث -
اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد -
أسامة نبيه يجتمع بـ«الجزيري والمثلوثي» -
بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا -
بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال -
محمد بن سلمان يتلقى رسالتين خطيتين من مسؤولين كويتيين -
تشكيل ليفربول وميلان المتوقع الآن لمباراة دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير النقل: هدف كل مشروعات الوزارة خدمة المواطن وخطط التنمية الشاملة

Print
وزير النقل: هدف كل مشروعات الوزارة خدمة المواطن وخطط التنمية الشاملة وزير النقل: هدف كل مشروعات الوزارة خدمة المواطن وخطط التنمية الشاملة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية، لبحث التعاون المشترك في مشروعات النقل المختلفة، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل وممثلي وزارة التعاون الدولى.

وأكد الوزير أن كل مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في في عهد الرئيس عبدالفتاح ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات القومية والكبرى والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل عدد من المشروعات مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وشدد الوزير على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الربط مع دول الجوار والدول الأفريقية مثل الربط السككي مع السودان، مشيرا إلى أنه جاري إنهاء إجراءات المنحة المقدمة الصندوق الكويتي للتنمية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أهمية الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد والمخطط له أن يمتد إلى غرب أفريقيا وذلك لخدمة حركة التجارة بين مصر والدول الفريقية.

كما تباحث الجانبان حول إمكانية التعاون الاستثمارى المشترك في طريق الصعيد الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزءا من محور القاهرة– كيب تاون المار بـ9 دول أفريقية بطول 10228 كم.

ثم استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بتوقيع عقد مشروع تزويد الخطوط الرئيسية لهيئة السكك الحديدية بنظام التحكم الآلي الحديث ETCS- 1 وتزويد 100 جرار بنفس النظام بتمويل من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 145 مليون يورو، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع بتوقيع العقد خاصة مع أهميته في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

وأبدى نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي الاهتمام بالتعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد وزير النقل وجود عدد كبير من المشروعات التي يمكن من خلالها التعاون الايجابي بين الجانبين مثل مشروع تمويل الدراسات الخاصة بالميناء الأوسط بالإسكندرية (ميناء المكس) والذي سيشكل بعد الانتهاء من تنفيذه والانتهاء من تطوير ميناءي الاسكندرية والدخيلة (ميناء الاسكندرية الكبير) الذي سيكون درة موانئ البحر المتوسط.

وأعرب سولومون كواينور عن رغبة البنك في التعاون مع وزارة النقل في مجال الموانئ البرية والجافة مثل التعاون في تمويل المرحلة الثانية من مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر وتمويل الدراسات الخاصة لعدد 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجيستية ستستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة لوضع أولويات ومشروعات وزارة النقل ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك خلال الخمس سنوات القادمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة