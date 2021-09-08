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قيمتها 26 مليون جنيه.. ضبط 3750 طربة حشيش مخبأة أسفل حمولة سيارة بالسويس

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قيمتها 26 مليون جنيه.. ضبط 3750 طربة حشيش مخبأة أسفل حمولة سيارة بالسويس قيمتها 26 مليون جنيه.. ضبط 3750 طربة حشيش مخبأة أسفل حمولة سيارة بالسويس

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وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة كبري لتجار المخدرات، وتمكنت من ضبط 3750 طربة حشيش مخبأة أسفل حمولة سيارة مقطورة بالسويس.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية تخصصوا فى نقل وتهريب المواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، فضلاً عن قيامهم بإخفاء تلك المواد المخدرة أسفل حمولة سيارة مقطورة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم استهدافهم وضبط اثنين من المتهمين حال استقلال أحدهما السيارة والمتهم الآخر مستقل سيارة أخرى بالسويس، وبحوزتهما 3750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 375 كيلو جرام مخبأة أسفل حمولة السيارة النقل المضبوطة.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وبالإشتراك مع باقى المتهمين في الاجار بالمواد المخدرة ، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 26٫250 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

المصرى اليوم

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