إصابة ١٠ أشخاص في حادثي طرق منفصلين بكفرالشيخ

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أصيب 10 أشخاص، الأربعاء، في حادثي طرق منفلصين بمحافظة كفرالشيخ.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بوقوع حادثي طرق منفصلين بنطاق مركز كفر الشيخ، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

في الحادث الأول، انقلبت سيارة بقرية العمدان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وفي الحادث الثاني، أصيب 6 أشخاص إثر تصادم سيارتين بالقرب من كوبري كلش، وتم نقل الماصبين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضرين منفصلين بالحادثين، وتولت النيابة التحقيقات.