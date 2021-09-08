رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات «التعليم العالي».. وعبدالغفار: 290 مركز لقاح في 60 جامعة

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، وكذا مستجدات التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية بالوزارة.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، موقف جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات التي سيتم من خلالها تنفيذ التكليف الخاص بتقديم اللقاح استعدادا للعام الدراسي الجديد، بواقع 290 مركز تطعيم في 60 جامعة، تتوزع كالاتي: 28 جامعة حكومية، و22 جامعة خاصة، و6 جامعات أهلية.

وقال عبدالغفار إنه تم تقديم 154523 جرعة بالجامعات حتى أمس، مُقسمة إلى 122108 جرعة أولى، و32424 جرعة ثانية، موضحا أن العاملين والطلاب بقطاع التعليم العالي حصلوا على 58742 جرعة، بنسبة 38%، بينما العاملون في المنظومة الصحية التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصلوا على 95790 جرعة، ما يمثل 62% من إجمالي ما تم تقديمه من جرعات.

وعقب ذلك، تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى موقف التنسيق والقبول بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد، حيث استعرض أعداد الطلاب في المرحلتين الأولى والثانية، وكذا عدد من لم يتقدم لتسجيل رغباته (المرحلة الثالثة)، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، مستعرضا الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة، في الشعبتين العلمي والأدبي.

وفي سياق متصل، أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى نظام التقدم واختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، لافتا أن أعداد الطلاب المتقدمين للجامعات الأهلية سجل 28353 طالب، في جامعات: الملك سلمان، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، والجلالة، وفي هذا الإطار استعرض الوزير نسب التقديم على الكليات في الجامعات الأهلية المختلفة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه تم مؤخرا إدراج 3 جامعات مصرية في تصنيف التايمز البريطاني ليرتفع بذلك عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف إلى 23 جامعة.

ثم استعرض منظومة متابعة المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي، مُسلطا الضوء على منظومة الجامعات الأهلية الدولية والتي تضم باقة متميزة من الكليات العلمية والتطبيقية، وتعتمد الدراسة بها على مجموعة من الأنشطة الرياضية والمجتمعية والاستكشافية.

وفي هذا السياق أيضا، تطرق الوزير إلى مبادرة الجامعات الأهلية المصرية «200 منحة لدراسة برامج حديثة لخريجي الجامعات المصرية»، والتي تقدم لها 377 طالبا، وتضم المبادرة برامج في مجالات: العلوم الهندسية، وعلوم وهندسة الحاسبات، ومجال الصناعات التكنولوجية، والعلوم الأساسية المتقدمة، والزراعات الصحراوية، وعلوم المجتمع، والعلوم الإدارية والأعمال.

كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، وهي: جامعة المنوفية الأهلية، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة قناة السويس الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة بنى سويف الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة بورسعيد الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية.

وفي سياق متصل، استعرض موقف المرحلة الثانية لإقامة الجامعات التكنولوجية والتي تشمل جامعات: برج العرب، وطيبة بالأقصر، وأسيوط، و6 أكتوبر، والسلام شرق بورسعيد، وطنطا، حيث بلغت معدلات التنفيذ في عدد من هذه الجامعات مراحل متقدمة.

وتطرق الوزير كذلك إلى موقف إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتمثل في أفرع جامعات: الكندية، وكوفنترى، وهيرتفورد شاير، ومجمع الجامعات الأوروبية، والجامعة الألمانية الدولية. وعرض موقف تنفيذ جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى90%، وكذا أشار إلى نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة من معهد بحوث الإلكترونيات الذي يضم: معمل النانو تكنولوجى، ومعمل الحوسبة السحابية، ومعمل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعمل الروبوت، التحكم الآلى، ومعمل إنترنت الأشياء والمستشعرات، ومعمل قياسات الهوائيات، ومعمل تكنولوجيا التخلص من النفايات الإلكترونية.

وفي ختام اللقاء عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المدينة الفضائية المصرية، والذي بلغت معدلات تنفيذه 87%، وكذا تطرق إلى موقف أعمال مشروع وكالة الفضاء الأفريقية.