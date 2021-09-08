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أول تصريح من كارلوس كيروش عقب توليه تدريب منتخب

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أول تصريح من كارلوس كيروش عقب توليه تدريب منتخب مصر أول تصريح من كارلوس كيروش عقب توليه تدريب منتخب

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عبر المدرب البرتغالي الشهير كارلوس كيروش عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب المصري في الفترة المقبلة، وتحقيق أمل جماهيره في قيادة الفراعنة إلى نهائيات 2022، في قطر للمرة الثانية على التوالي.

وأعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الأربعاء رسمياً عن تعيين كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب ، خلفا للمدرب المقال حسام البدري.

وفي أول تصريح له عقب توليه مهمة تدريب منتخب مصر، كتب كارلوس كيروش عبر حسابه الرسمي على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: بكل فخر وامتنان وطموح، أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصرى لأكون مدرب المنتخب الوطنى المصرى لكرة القدم.

وأضاف كيروش، في تغريدته: أود أن أعبر عن التزامى باستخدام أفضل ما لدى من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في مجال كرة القدم مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفانى الشديد، هيا بنا إلى المستقبل.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أقال حسام البدري من منصب المدير الفني الاثنين عقب التعادل مع الجابون 1-1، في الجولة الثانية من مشوار التصفيات الأفريقية القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

المصرى اليوم

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