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عبر المدرب البرتغالي الشهير كارلوس كيروش عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب المنتخب المصري في الفترة المقبلة، وتحقيق أمل جماهيره في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2022، في قطر للمرة الثانية على التوالي.

وأعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الأربعاء رسمياً عن تعيين كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر، خلفا للمدرب المقال حسام البدري.

وفي أول تصريح له عقب توليه مهمة تدريب منتخب مصر، كتب كارلوس كيروش عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: بكل فخر وامتنان وطموح، أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصرى لأكون مدرب المنتخب الوطنى المصرى لكرة القدم.

وأضاف كيروش، في تغريدته: أود أن أعبر عن التزامى باستخدام أفضل ما لدى من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في مجال كرة القدم مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفانى الشديد، هيا بنا إلى المستقبل.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أقال حسام البدري من منصب المدير الفني الاثنين عقب التعادل مع الجابون 1-1، في الجولة الثانية من مشوار التصفيات الأفريقية القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.