تواصل اعمال قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحلايب وشلاتين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، توافدهم على مقرات القافلة التنموية الشاملة التي ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية.

وأكد سهيل حمزة، أمين جامعة عين شمس المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه خلال اليوم الثالث للقافلة تم توقيع الكشف الطبي المجاني من خلال العيادات الطبية في مختلف التخصصات (الرمد والباطنة والعظام والجلدية والأطفال، الجراحة، النساء والتوليد وغيرها).إلى جانب قياس الضغط والسكر والتحاليل المعملية، وصرف العلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة، والكشف على ٨١٦ من أهالي المدن الثلاث وصرف العلاج المجاني لـ٨٠٠ مستفيد، بالإضافة إلى تحويل ٣٩ حالة لتلقي العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.

وأشار حمزة إلى أنه تم إجراء عدد من الاستكتابات للمتحررين من الأمية من خلال فصول محو الأمية، تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار، وعقد عدد من محاضرات التوعية حول مخاطر المخدرات وأهمية الحفاظ على صحة المرأة.

وتستمر أعمال قافلة جامعة عين شمس يمحافظة البحر الأحمر حتى غدا الخميس، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات.