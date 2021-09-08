أحمد المحمدي يوجه رسالة لعصام الحضري بعد منصبه الجديد بالمنتخب

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حرص أحمد المحمدي، نجم منتخب مصر السابق، ولاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، على توجيه رسالة إلى عصام الحضري، حامي عرين منتخب مصر السابق، اليوم الأربعاء، عقب انضمامه للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش، مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر، ويعاونه في مهمته ضياء السيد ومحمد شوقي، بينما تولى عصام الحضري منصب مدرب حراس المرمى.

وجاء التعاقد مع كارلوس كيروش بعد 48 ساعة من إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر، وذلك بعد التعادل مع الجابون 1-1، في مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وهنأ أحمد المحمدي الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر عبر حسابه على موقع «تويتر»، وكتب: كل التوفيق للجهاز الفني لمنتخب مصر في المرحلة القادمة.

وأضاف المحمدي في رسالة خاصة لزميله السابق في صفوف المنتخب عصام الحضري: مبروك لعصام الحضري وبالتوفيق في أول مهمة تدريبية مع المنتخب.

الجدير بالذكر أن هذه هي المهمة الأولى لعصام الحضري مع منتخب مصر ضمن الجهاز الفني، بعدما كان حارساً للفراعنة حتى مونديال روسيا 2018.