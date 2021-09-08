أخبار عاجلة

وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي -
بولندا تتصدر مسابقة السباحة فى نهائي ناشئات تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث -
اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد -
أسامة نبيه يجتمع بـ«الجزيري والمثلوثي» -
بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا -
بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال -
محمد بن سلمان يتلقى رسالتين خطيتين من مسؤولين كويتيين -
تشكيل ليفربول وميلان المتوقع الآن لمباراة دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد المحمدي يوجه رسالة لعصام الحضري بعد منصبه الجديد بالمنتخب

Print
أحمد المحمدي يوجه رسالة لعصام الحضري بعد منصبه الجديد بالمنتخب أحمد المحمدي يوجه رسالة لعصام الحضري بعد منصبه الجديد بالمنتخب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص أحمد المحمدي، نجم منتخب السابق، ولاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، على توجيه رسالة إلى عصام الحضري، حامي عرين منتخب مصر السابق، اليوم الأربعاء، عقب انضمامه للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش، مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر، ويعاونه في مهمته ضياء السيد ومحمد شوقي، بينما تولى عصام الحضري منصب مدرب حراس المرمى.

وجاء التعاقد مع كارلوس كيروش بعد 48 ساعة من إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر، وذلك بعد التعادل مع الجابون 1-1، في مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر.

وهنأ أحمد المحمدي الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر عبر حسابه على موقع «تويتر»، وكتب: كل التوفيق للجهاز الفني لمنتخب مصر في المرحلة القادمة.

وأضاف المحمدي في رسالة خاصة لزميله السابق في صفوف عصام الحضري: مبروك لعصام الحضري وبالتوفيق في أول مهمة تدريبية مع المنتخب.

الجدير بالذكر أن هذه هي المهمة الأولى لعصام الحضري مع منتخب مصر ضمن الجهاز الفني، بعدما كان حارساً للفراعنة حتى مونديال 2018.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيلاروسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث

بيلاروسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث

سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة