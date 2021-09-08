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دعمًا لـ«حياة كريمة».. قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا بالغربية (صور)

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دعمًا لـ«حياة كريمة».. قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا بالغربية (صور) دعمًا لـ«حياة كريمة».. قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا بالغربية (صور)

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نظمت جامعة طنطا الأربعاء، قافلة طبية إلى قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار .

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اهتمام الجامعة بإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية، انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية ودورها التنموي والخدمي بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

ووجه رئيس جامعة طنطا باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

وقال ‏الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1181حالة من أهالى القرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأضاف «عتمان» أن القافلة ضمت شارك فيها 27 من أساتذة كلية الطب بالجامعة وضمت 12 تخصصا طبيا.

أشارت الدكتوره سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 23 حاله لمستشفى الجامعة لاستكمال العلاج في تخصصات المخ والأعصاب والقلب والصدر والباطنة.

شارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

المصرى اليوم

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