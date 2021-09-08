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«معجزة».. طفلة تنجو من الموت بعد اختفائها في أدغال استراليا 3 أيام

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«معجزة».. طفلة تنجو من الموت بعد اختفائها في أدغال استراليا 3 أيام «معجزة».. طفلة تنجو من الموت بعد اختفائها في أدغال استراليا 3 أيام

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استطاعت طفلة أن تبقى على قيد الحياة بعدما اختفت وسط الأدغال في أستراليا لمدة 3 أيام، معتمدة على بعض المهارات التي ساعدتها على النجاة.

وقالت إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، الأربعاء، إن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مشيرة إلى أن الطفلة اختفت وسط الأدغال في أستراليا، وتمكنت من العثور على مصدر للمياه ساعدها على النجاة.

ونشرت «دويتشه فيله» مقطع يرصد قصة الطفلة، التي قضت 3 ليال بين الأدغال في مناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية.

ولفتت الإذاعة الألمانية إلى أن والدي الطفلة وصفا نجاتها من الموت بـ «المعجزة»، مشيرة إلى أنه تم التقاط مقطع فيديو لها بواسطة مروحية يظهر كيف كانت تحيا وسط الأدغال قبل إنقاذها.

المصرى اليوم

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