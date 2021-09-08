سمية الخشاب تمازح كريستيانو رونالدو: «أنا في البرتغال لازم نتقابل»

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مازحت الفنانة سمية الخشاب لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موجهة رسالة له أثناء سفرها إلى البرتغال.

ونشرت سمية الخشاب صورة لها عبر خاصية «الإستوري» بحسابها على موقع «إنستجرام»، الأربعاء، حيث علقت عليها قائلة: «أنا في البرتغال عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاي كريستيانو».

من ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل «موسى»، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.