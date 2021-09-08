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بأمر ملكي.. ترقية 378 من أعضاء النيابة العامة على مختلف المراتب

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بأمر ملكي.. ترقية 378 من أعضاء النيابة العامة على مختلف المراتب بأمر ملكي.. ترقية 378 من أعضاء النيابة العامة على مختلف المراتب
"المعجب": دعم القيادة يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها

بأمر ملكي.. ترقية 378 من أعضاء النيابة العامة على مختلف المراتب

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية 378 من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وحثَّ "المعجب" منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم. سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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