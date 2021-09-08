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محافظ البنك المركزي: مستعدون لدعم جهود وزارة الخارجية لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

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محافظ البنك المركزي: مستعدون لدعم جهود وزارة الخارجية لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية محافظ البنك المركزي: مستعدون لدعم جهود وزارة الخارجية لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

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استضافت وزارة الخارجية، الأربعاء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، في لقاء مع سفراء المنقولين للعمل رؤساء لبعثاتنا التمثيلية بالخارج، بحضور السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش.

يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية على التنسيق المستمر مع البنك المركزي ومختلف مؤسسات الدولة المعنية لدعم الدور الذي تضطلع به سفارات وقنصليات مصر في الخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التعريف بالتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، وما ترتب عليها من استقرار مالي كان محل إشادة من المؤسسات المالية والتمويلية العالمية.

وتناول محافظ البنك المركزي الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي قامت بها الدولة خاصة فيما يتعلق بضغط النفقات، والالتزام بضبط الإنفاق الحكومي، ومعالجة الاختلال في سعر الصرف، وتحرير سعر الصرف، وتطوير آليات سوق الصادرات وسوق المال، وهو ما مكَّن الاقتصاد المصري من مواجهة العديد من التحديات بما في ذلك استيعاب تداعيات جائحة كورونا.

كما استعرض محافظ البنك المركزي الاهتمام الذي توليه مصر لإقامة شراكات مع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية والتي أصبحت مطمئنة لمؤشرات الاقتصاد المصري على ضوء ما تحقق من نجاح اقتصادي.

وأوضح محافظ البنك المركزي أهمية التنسيق بين البنك ووزارة الخارجية، شارحًا الموضوعات التي يمكن للسفراء دعم جهود البنك فيها، مؤكدًا استعداد البنك المركزي لدعم جهود وزارة الخارجية في الترويج لجذب الاستثمارات المباشرة إلى مصر وكذلك فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وتم الاتفاق على إنشاء آلية متابعة لتنفيذ ما تم مناقشته خلال الاجتماع خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للمقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري كأحد اهم الأسواق الناشئة.

المصرى اليوم

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