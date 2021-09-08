★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث هوجو فيانا نجم منتخب البرتغال السابق عن تعيين مواطنه كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للمدرب الذي تمت إقالته حسام البدري.

ويأتي قرار تعيين كيروش صاحب الـ 68 عامًا، بعدما تعادل منتخب مصر أمام الجابون بهدف لمثله في إطار مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

وقال فيانا في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الأربعاء: «كيروش مدرب رائع للغاية ومميز تكتيكيًا كما أنّه يعرف جيدًا ما الذي يفعله ويمتلك الهدوء والصبر، فهو صاحب خبرة طويلة وسبق له تدريب مجموعة من المنتخبات القوية».

أضاف: «كيروش هو الشخص القادر على إعطاء لك تفسيرات حول ما يحدث في الملعب وهذا يساعد كثيرًا اللاعبين، نجاحات كيروش كمدرب أعطته مصداقية في عالم التدريب، نحن نعلم أنه مدرب ذو خبرة كبيرة، فهو لديه معرفة وشغف شديد بكرة القدم».

وواصل فيانا تصريحاته قائلاً: «منتخب مصر من أبرز منتخبات القارة الأفريقية، ويملك تاريخ حافل في كرة القدم، ويتمتع بوجود مجوعة جيدة من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح والنني، لذلك أتوقع أن تكون التجربة ناجحة بالنسبة للطرفين«.

وسبق للاعب فيانا الذي لعب في صفوف عدة أندية أبرزها فالنسيا ونيوكاسل يونايتد، التدرب تحت قيادة كارلوس كيروش عندما كان الأخير مدربًا للمنتخب البرتغالي.

ويتمتع كارلوس كيروش بمسيرة تدريبية رائعة، حيث بدأ مسيرته عام 1989 مع منتخب البرتغال للشباب، ثم تولى تدريب منتخب البرتغال الأول وبعدها فريق سبورتنج لشبونة حتى عام 1996، وتولى أيضا منتخبات الإمارات وجنوب إفريقيا وإيران.

وعمل كمدرب مساعد في مانشستر يونايتد مع الأسطورة السير أليكس فيرجسون. وتولى تدريب ريال مدريد في موسم 2003/2004، وقاد أيضا منتخب البرتغالي في كأس العالم 2010، وكانت آخر محطة تدريبية له مع منتخب كولومبيا ما بين 2019 و2020.