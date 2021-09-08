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أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الأول خلفًا لحسام البدري الذي تمت اقالته عقب التعادل مع الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2020.

كارلوس كيروش سبق له قيادة عدة منتخبات وطنية يأتي في مقدمتها البرتغال والسعودية وإيران وكولومبيا إلى جانب تحقيق عدة بطولات محلية مع فريق سبورتنج لشبونة.

ويقدم «المصري اليوم» لزواره ومتابعيه خدمة مرئية لمعرفة كل التفاصيل حول مدرب منتخب مصر الجديد وموعد بدايةمهمته رسميًا إلى جانب الجهاز المعاون.