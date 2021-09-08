★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الأربعاء رسميا عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب المقال حسام البدري.

وكان اتحاد الكرة قد أقال حسام البدري عقب تعادل المنتخب مع نظيره الجابوني بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ووفقاً لما كشفت عنه تقارير برتغالية خلال الساعات الماضية فمن المنتظر وصول كارلوس كيروش إلى القاهرة بداية الأسبوع المقبل، من أجل توقيع العقود رسمياً والإعلان عن الجهاز الفني بالكامل، عقب الكشف عن مساعديه الذين سيضمهم للجهاز الفني.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء عن تعيين ضياء السيد، كمدرب عام للمنتخب في جهاز كارلوس كيروش ومحمد شوقي مدرب مساعد، وعصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى.