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تعليق الصحف البرتغالية على تولي كارلوس كيروش تدريب

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تعليق الصحف البرتغالية على تولي كارلوس كيروش تدريب مصر تعليق الصحف البرتغالية على تولي كارلوس كيروش تدريب

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علقت الصحف البرتغالية اليوم الأربعاء عبر مواقعها الإلكترونية على تولي البرتغالي كارلوس كيروش، تدريب المصري الأول لكرة القدم، مؤكداً أن المدرب المخضرم يبحث عن تحدٍ جديد في مشواره الطويل مع المنتخبات.

وأعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الأربعاء رسميا تعيين كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأول لكرة القدم، خلفاً لحسام البدري، الذي تمت الإطاحة به عقب تعادل المنتخب مع نظيره الجابوني بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر.

البداية من صحيفة «ريكورد» البرتغالية الشهيرة، التي كتبت: كيروش المختار الجديد لمنتخب ، المدرب البرتغالي كان قريباً من تدريب العراق أيضاً وفي النهاية اختار مصر.

أما «تي في أي 24» فكتبت: كارلوس كيروش مدرباً جديداً لمصر.. والمدرب البرتغالي يخطط للتواجد في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة.

وسبق أن تواجد كارلوس كيروش في نهائيات المونديال عام 2010 رفقة المنتخب البرتغالي، كما قاد منتخب إيران لنهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل و2018 في .

وأضافت الصحيفة: المشروع المصري لاقى ترحيب كارلوس كيروش أكثر من العراق.

وكتبت صحيفة «جورنال دي نوتيسياس»: بعد 9 أشهر من الرحيل عن كولومبيا.. كارلوس كيروش يبدأ مهمة جديدة مع منتخب مصر.

أما صحيفة «أوجوجو»، فكتبت: كيروش من جديد مع المنتخبات عبر بوابة مصر، بعد البرتغال وإيران وكولومبيا وجنوب إفريقيا والإمارات.

ونختتم من شبكة «سابو» التي كتبت: كارلوس كيروش يعود من جديد إلى إفريقيا، وكان المدرب البرتغالي قد تولى من قبل تدريب منتخب جنوب إفريقيا.

المصرى اليوم

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