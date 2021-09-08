علاقة كيروش ورونالدو .. من الأب الروحي إلى الهجوم المتبادل

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أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الأول خلفًا لحسام البدري الذي تمت اقالته عقب التعادل مع الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2020.

ويمتلك كيروش مسيرة تدريبية مميزة، جعلته قريبًا من نجوم المستوى الأول في الكرة العالمية سواء مدربين أو لاعبين حيث سبق له قيادة منتخب البرتغال والعمل كمساعد في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وتعد ثنائية كارلوس كيروش وكريستيانو رونالدو هي الأغرب في الملاعب البرتغالية، فالأول هو من وضع الأخير في طريق النجاح بترشيحه إلى السير أليكس فيرجسون ومطالبته بضمه إلى صفوف مانشستر يونايتد.

علاقة الثنائي كان يتم وصفها ببأن كيروش هو الأب الروحي في حياة رونالدو ولكن تحولت إلى انتقاد لاذع وخلاف مستمر خلال فترة تولي صاحب الـ68 عاما المسئولية الفنية لمنتخب البرتغال وتجدد مرة أخرى بعد 8 أعوام.

بداية الخلاف

ظهر الخلاف بين رونالدو وكيروش عقب هزيمة البرتغال أمام إسبانيا في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا حيث أكد أفضل لاعب في العالم أثناء حديثه مع الصحفيين أن مسئولية الخسارة يتحملها المدير الفني بمفرده.

استمرار الخلاف

انتقد رونالدو كيروش مجددًا ولكن هذه المرة أثناء قيادته لمنتخب إيران في المباراة التي جمعتهما في إطار دور المجموعات بكأس العالم 2018 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخرج كيروش ليقول أن ما قام به قائد المنتخب البرتغالي شيء غير أخلاقي حيث أظهر التجاهل التام لمدربه السابق وأضاف «كان يستحق بطاقة حمراء ويفتقد للقيم الرياضية المطلوبة».

يذكر أن كارلوس كيروش سبق له قيادة عدة منتخبات وطنية يأتي في مقدمتها البرتغال والسعودية وإيران وكولومبيا إلى جانب تحقيق عدة بطولات محلية مع فريق سبورتنج لشبونة.