أخبار عاجلة

وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي -
بولندا تتصدر مسابقة السباحة فى نهائي ناشئات تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث -
اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد -
أسامة نبيه يجتمع بـ«الجزيري والمثلوثي» -
بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا -
بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال -
محمد بن سلمان يتلقى رسالتين خطيتين من مسؤولين كويتيين -
تشكيل ليفربول وميلان المتوقع الآن لمباراة دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

علاقة كيروش ورونالدو .. من الأب الروحي إلى الهجوم المتبادل

Print
علاقة كيروش ورونالدو .. من الأب الروحي إلى الهجوم المتبادل علاقة كيروش ورونالدو .. من الأب الروحي إلى الهجوم المتبادل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الأول خلفًا لحسام البدري الذي تمت اقالته عقب التعادل مع الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2020.

ويمتلك كيروش مسيرة تدريبية مميزة، جعلته قريبًا من نجوم المستوى الأول في الكرة العالمية سواء مدربين أو لاعبين حيث سبق له قيادة منتخب البرتغال والعمل كمساعد في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وتعد ثنائية كارلوس كيروش وكريستيانو رونالدو هي الأغرب في الملاعب البرتغالية، فالأول هو من وضع الأخير في طريق النجاح بترشيحه إلى السير أليكس فيرجسون ومطالبته بضمه إلى صفوف مانشستر يونايتد.

علاقة الثنائي كان يتم وصفها ببأن كيروش هو الأب الروحي في حياة رونالدو ولكن تحولت إلى انتقاد لاذع وخلاف مستمر خلال فترة تولي صاحب الـ68 عاما المسئولية الفنية لمنتخب البرتغال وتجدد مرة أخرى بعد 8 أعوام.

بداية الخلاف

ظهر الخلاف بين رونالدو وكيروش عقب هزيمة البرتغال أمام إسبانيا في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا حيث أكد أفضل لاعب في العالم أثناء حديثه مع الصحفيين أن مسئولية الخسارة يتحملها المدير الفني بمفرده.

استمرار الخلاف

انتقد رونالدو كيروش مجددًا ولكن هذه المرة أثناء قيادته لمنتخب إيران في المباراة التي جمعتهما في إطار دور المجموعات بكأس العالم 2018 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخرج كيروش ليقول أن ما قام به قائد البرتغالي شيء غير أخلاقي حيث أظهر التجاهل التام لمدربه السابق وأضاف «كان يستحق بطاقة حمراء ويفتقد للقيم الرياضية المطلوبة».

يذكر أن كارلوس كيروش سبق له قيادة عدة منتخبات وطنية يأتي في مقدمتها البرتغال والسعودية وإيران وكولومبيا إلى جانب تحقيق عدة بطولات محلية مع فريق سبورتنج لشبونة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف قاسم: البدري ظلم نفسه.. وأتوقع نجاح كيروش مع المنتخب

أشرف قاسم: البدري ظلم نفسه.. وأتوقع نجاح كيروش مع المنتخب

فينجادا: لم أتلق عرضًا لتدريب المنتخب المصري

فينجادا: لم أتلق عرضًا لتدريب المنتخب المصري

تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب