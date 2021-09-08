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انبي يضم نجم طلائع الجيش

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انبي يضم نجم طلائع الجيش انبي يضم نجم طلائع الجيش

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نجح مسؤولو نادي انبي برئاسة مصطفى الأمير، في التعاقد رسميًا مع مصطفى جمال، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد انبي مع مصطفى جمال، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، وذلك بناءً على طلب حلمي طولان، المدير الفني للفريق البترولي.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي البترولي في حضور عبدالناصر محمد، مدير الكرة وأمير المراكبي وكيل أعماله.

ويعد مصطفى جمال، ثالث صفقات انبي الصيفية، بعد أن تعاقد مع عمر عدلي، مدافع المريخ البورسعيدي وأحمد جمعة، مهاجم فريق المصري.

المصرى اليوم

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