أخبار عاجلة

وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي -
بولندا تتصدر مسابقة السباحة فى نهائي ناشئات تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث -
اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد -
أسامة نبيه يجتمع بـ«الجزيري والمثلوثي» -
بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا -
بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال -
محمد بن سلمان يتلقى رسالتين خطيتين من مسؤولين كويتيين -
تشكيل ليفربول وميلان المتوقع الآن لمباراة دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأهلي يتعاقد مع الأمريكي تومسون للانضمام إلى فريق السلة

Print
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي تومسون للانضمام إلى فريق السلة الأهلي يتعاقد مع الأمريكي تومسون للانضمام إلى فريق السلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن المحترف الأمريكي مايكل تومسون وقع على عقود الانتقال إلى صفوف فريق «رجال سلة الأهلي» بشكل رسمي، وتم إنهاء إجراءات ضمه وقيده في قائمة الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعب وصل إلى القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية لـ«رجال سلة الأهلي» استعدادًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبدالقادر إلى أن التعاقد مع تومسون جاء في إطار تلبية طلبات الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لـ«رجال سلة الأهلي»، وفي إطار الحرص على تدعيم الفريق بالعناصر المميزة من أجل المنافسة بقوة على الفوز بالبطولات.

وأضاف عبدالقادر أن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن الخطيب يحرص دائمًا على دعم كافة الفرق بالعناصر المميزة، للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في ضم مروان سرحان قادمًا من صفوف نادي سموحة خلال الأيام الماضية، ضمن تدعيمات «رجال سلة الأهلي».

وكان «رجال سلة الأهلي» قد استهل مشواره في الموسم الجديد بالفوز على للبترول في أول لقاءاته ببطولة منطقة القاهرة، ويجري التجهيز للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي يسعى الفريق للحصول على لقبها.

وخاض «رجال سلة الأهلي» تدريباته على فترتين خلال الأيام الماضية في ظل اهتمام الجهاز الفني بالارتقاء بالنواحي البدنية والفنية لدى اللاعبين والوصول بجميع العناصر إلى أعلى معدلات الجاهزية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر