وزير الخارجية يبحث مع مفوض «الأونروا» سبل دعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين

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استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، فيليب لازاريني، المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب خلال اللقاء عن حرص مصر الدائم على مساندة الأونروا ودورها الهام في دعم الأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين بمختلف مناطق عملها، والتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع الوكالة من أجل تخفيف معاناتهم، لا سيما في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة واستمرار تبعات جائحة فيروس «كورونا»، مؤكدًا أهمية ضمان ما يُمكنها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها الإنسانية والإغاثية.

وأضاف أن شكري أعرب عن التقدير لدور الأونروا في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأعاد التأكيد على أهمية الحفاظ على دورها.

كما تطرق وزير الخارجية إلى الجهود المصرية ذات الصلة بمساندة الأشقاء بالأراضي الفلسطينية، وأهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في التعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ثمّن «لازاريني» دور مصر وجهودها الحثيثة والمتواصلة في دعم الوكالة ومساندة اللاجئين الفلسطينيين، وأحاط الوزير شكري بآخر المستجدات ذات الصلة بعمل الأونروا، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب المصري بما يُسهم في تحقيق أهداف الأونروا ومواصلة عملها.