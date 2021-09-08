«الرى» تواصل تطهير الترع لتحسين البيئة فى الريف

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رصدت «المصرى اليوم» مواصلة وزارة الرى تنفيذ مشروع التخلص من الحشائش وورد النيل فى عدد من المحافظات للحد من انتشاره وتسببه فى حدوث اختناقات فى وصول مياه الرى إلى نهايات الترع، وتحسين حالة البيئة لهذه المجارى المائية ضمن خطة تطوير الرى المصرى.

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع تطهير الترع يتم من خلال خطة سنوية تنفذ على مدار العام.

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

موضحا أن الخطة تعتمد على أن يتم خلال أعمال تطهير الترع إزالة الحشائش بأنواعها (غاطسة أو جرفية) والتى تنمو على جانبى الترعة أو فى القاع، والتخلص من المخلفات والنفايات، ما ينعكس بشكل إيجابى على الحالة الصحية والبيئية فى الريف المصرى.

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

وأضاف عبدالعاطى، فى تصريحات صحفية لـ«المصرى اليوم»، أن أعمال تطهير الترع من ورد النيل والحشائش تحقق عددا من الفوائد منها سهولة وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين المنتفعين فى بداية ونهاية الترعة، وترشيد الاستهلاك حيث تستهلك تلك الحشائش كميات كبيرة من المياه.

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

وأشار «عبدالعاطى» إلى أن المشروع يعتمد على توفير الأعداء الطبيعية لمقاومة ورد النيل بالمجارى المائية على المستوى الحقلى لحماية المياه من التلوث، موضحا أنه تم تطهير 454 ألف كيلو متر أطوال ترع بتكلفة 2.4 مليار جنيه فى الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021.

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

يأتى ذلك بينما أكد تقرير رسمى تلقاه وزير الرى أن خطة الوزارة تستهدف تطهير 56 ألف كيلو متر أطوال ترع بتكلفة 620 مليون جنيه خلال العام المالى 2021/2022، موضحا أنه تم تنفيذ أعمال تجريف ترع بإجمالى 41.68 مليون متر مكعب فى الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021.

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه

أعمال تنظيف وتوسعة الترع في القرى الريفية، في إطار مشروعات الدولة لتطوير منظومة الري وتقليل هدر المياه