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"رحلة إبداعية حول المملكة".. تستعدّ لبدء محطتها قبل الأخيرة بالقصيم

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بالشراكة بين "أكاديمية MBC" و"الهيئة العامة للترفيه"

تستعد مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة" لإطلاق محطتها قبل الأخيرة في القصيم، وذلك ضمن محطاتها الهادفة لتغطية معظم مناطق بهدف اكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز المواهب في قطاعَي الإعلام والترفيه في إطار التعاون المشترك والمتواصل بين "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية وأكاديمية MBC".

وتقام الفعاليات في موفي سينما النخيل بلازا، وذلك في ظل التعاون القائم مع "موفي سينما"؛ حيث تمتدّ تجارب الأداء على مدى ثلاثة أيام متواصلة اعتبارًا من 13 ولغاية 15 سبتمبر. ومن المزمع أن يتخلّل تجارب الأداء العديد من الفعاليات المصاحبة، فضلًا عن إطلاق الندوات وورش العمل، بموازاة الجلسات الحوارية والمُداخلات المُلهِمة.

يأتي ذلك بحضور كوكبة من الضيوف والمدعوّين من نجوم ونجمات الإعلام والترفيه والتلفزيون والسينما، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي تضمّ نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص.

يذكر أن ختام "رحلة إبداعية حول المملكة" سيقام في العاصمة الرياض، إلى جانب حفل ضخم يضم العديد من الفعاليات الترفيهية البارزة، ويُعلن عن تفاصيله لاحقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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