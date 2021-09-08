البصارة والكشري في مهرجان التذوق على شاطىء البحر بالعريش

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فازتا البصارة والكشرى في مهرجان التذوق الثالث الذي نظمه نادى السعادة بالعريش، وذلك باعتبارهما من أفضل الأكلات الشعبية المصرية المعروضة في المهرجان، وطبقا لقرار لجنة التحكيم في المهرجان برئاسة عبدالعزيز الغالى عضو اتحاد الكتاب ورئيس شعبة الفنادق السياحية بالغرفة التجارية .

وأشارت فاطمة نصار رئيس نادى السعادة والمشرفة على المهرجان أنه يقام للعام الثالث على التوالى في مقر النادى على شاطىء البحر بالعريش وتضمن مسابقة للأكلات الشعبية المصرية باشتراك 12 سيدة من عضوات النادى وربات البيوت.. حيث تقدمت كل منهن بطبق من الأكلات الشعبية المتميزة، وقامت لجنة التحكيم برئاسة عبدالعزيز الغالى وعضوية كل من: المهندس رجب عامر الفنان التشكيلى وسناء عبيد عضو المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ونسرين أبوهاشم عضو نادى السعادة بتذوق أطباق الأكلات المقدمة، وأعلنت فوز المتسابقة فتحية رمضان بطبقيها من البصارة والكشرى .

وأكد عبدالعزيز الغالى عضو اتحاد الكتاب ورئيس لجنة التحكيم أن المهرجان بهدف الترويج السياحى والترفيه عن المواطنين.. علاوة على التنافس لتقديم أفضل الأكلات الشعبية المتميزة .

من جهة أخرى، تضمنت فعاليات المهرجان ندوة عن فن الاتيكيت وكيفية التعامل بين المواطنين بعضهم البعض ألقاها عبدالعزيز الغالى عضو اتحاد الكتاب ورئيس شعبة الفنادق السياحية بالغرفة التجارية ورئيس لجنة تحكيم المهرجان.. حيث قدم توضيحا لمفهوم الاتيكيت ونشأته بفرنسا لتنظيم اقامة الحفلات واللقاءات المتنوعة وتحديد الشروط الخاصة بحضورها، مؤكدًا على أن نسبة 90% من الاتيكيت مأخوذة من التقاليد الاسلامية، موضحًا أن أول من مارسها هو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من خلال سلوكياته وتحديد آداب الطعام والجلوس وغيرها من سلوكيات في مختلف المناسبات والمواقف.