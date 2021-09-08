بعد توجيه الرئيس بعلاجها.. والد «منة الله» ضحية دهس سيارة النقل بأسيوط يروي تفاصيل الحادث

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وجه هشام حسن ثابت والد الطالبة «منة الله» والتي دهستها سيارة نقل بأسيوط الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج ونقلها إلى مستشفى الجلاء العسكري.

وحكى هشام حسن ثابت والد الطالبة تفاصيل الحادث، فقال: «نجلتي وشقيقتها خرجا يوم 22 أغسطس الماضي لحضور تمرن سباحة وأثناء محاولتهما عبور الطريق أمام موقف المعلمين الجديد وجدا سيارة نقل توقفت فقامت ابنتي بعبور الطريق وبشكل مفاجئ تحركت السيارة النقل بشكل سريع مما أدى إلى سقوط ابنتي «منة الله» أسفل العجلات الأمامية للسيارة مما أدى إلى دهسها وفر قائد السيارة هاربا».

وأضاف: تلقيت اتصال من شقيقتها قالت لي: «ألحقني يا بابا منة خبطتها عربية نقل على الطريق» فأسرعت إليهما ووجدت الأهالي قاموا بالاتصال بالإسعاف والتي حضرت ونقلت ابنتي إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين وتم فحصها من قبل الأطباء قالوا لنا إنها كويسه لا يوجد إلا شوية كسور في الحوض وسوف تخف مع الوقت وأثناء محاولة نقلها بالمستشفى فوجئنا بدماء تسيل على قدميها نتيجة تهتك في الأمعاء مما أدى إلى خروجها من فتحت الشرج مما اضطر المستشفى إلى نقلها سريعا إلى قسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي.

وأشار والد الطفلة «منة الله» قائلا: «فور وصولنا مستشفى أسيوط الجامعي قام الأطباء بإسعافها ونقلها إلى العمليات وقاموا بتغيير مسار الأمعاء وخلال تواجدنا بمستشفى أسيوط الجامعي تم إجراء 5 عمليات جراحية لابنتي ولكن للأسف بعد أول جراحة تمت يوم 22 أغسطس ظهر في اليوم التالي وجود غرغرينة وشعرت به أثناء قيامنا بنقلها لعمل إشاعة وجدت رائحة تعفن في الجسم وقام طبيب قسم الجراحة بفحصها وقال دي لازم تدخل جراحة دلوقت وبسؤالي للدكتور قال لي أن هذا الأمر غريب ولا يحدث إلا نادرا بان خلال 24 ساعة من الحادث تصاب بغرغرينة ولا ندري هل الغرغرينة بسبب تلوث الجرح من السيارة التي دهستها أو تلوث أثناء العملية الأولى أو بعد الجراحة وانتشرت الغرغرينة في جسمها بأماكن متفرقة حتى في أماكن في جسمها لم تتعرض للإصابة من الحادث حدث بها غرغرينة وتوقع الأطباء وجود مشكلة في الضفيرة الدموية والتي تغذي الجسم بالدم وتم إجراء أكثر من جراحة نظافة ولكن للأسف بعد خروجها من العمليات تظهر مره أخرى الغرغرينة مما أثار القلق لدينا خاصة في ظل وجودها فترة كبيرة غير مستجيبة للعلاج».

وأوضح والد الطفلة «منة الله»: «خلال هذه الفترة أصحاب منة وكثيرا من المتعاطفين معنا قاموا بعمل نداءات على صفحات الفيس بوك لرئاسة الجمهورية لنقل علاج منة في القاهرة وبالفعل علمت بان الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي تواصلوا مع جامعة أسيوط لطلب تقرير مفصل عن الحالة الصحية لابنتي وفوجئت اليوم بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل ابنتي إلى مستشفى الجلاء العسكري نظرًا لما فيها من إمكانيات تتيح علاج ابنتي ونحن الآن في الطريق إلى المستشفى».

وتابع والد «منة الله»: «أوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه اعتبر «منه» ابنته مثل كل أبنائنا يعتبرهم أبنائه لم يتأخر علينا وشعر بألمها كما إنني أتوجه بالشكر إلى كل من وصل استغاثتنا وأنا أشعر أن الرئيس السيسي قريب مننا ويشعر بنا».