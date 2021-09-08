هل يغير كومان طريقة لعب برشلونة أم يظل وفيًا لإسلوب كوريف؟

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يدور جدل كبير بين جماهير نادي برشلونة الإسباني حول طريقة اللعب التي يجب أن يلعب بها الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

ويلعب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة بطريقة 4/3/3، المعتادة في الفريق منذ أيام الأسطورة الراحل يوهان كرويف، ولكنه يدرس اللعب بطريقة 3/5/2، من أجل الاستعانة بـ 3 مدافعين في الخط الخلفي.

وعلق رونالد كومان في تصريحات له خلال الساعات الماضية، على هذا الأمر، وقال: في فترتي الأولى، برشلونة لعب أفضل كرة قدم، كانت الأكثر فاعلية والأقل استقبالاً للأهداف وذلك عندما لعبنا بـ 3 مدافعين، سأستمر في الرهان على 4/3/3، لكن إذا اعتقدت أننا يجب أن نعود إلى 3/5/2، فسأفكر دائماً في الأفضل للفريق

وأضاف كومان رداً على سؤال بشأن أنه يجب أن يكون وفياً لإسلوب كرويف، قائلاً: يجب أن نتذكر أنه حتى كرويف لم يلعب دائما مع 4/3/3، في وقتها كنا نلعب أحياناً كثيرة بثلاثة مدافعين أيضاَ.

وعلق كومان على مستوى المدافع الدولي الشاب إريك جارسيا، الذي تعاقد معه برشلونة في الصيف الجاري، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي: تابعت إيريك جارسيا قبل أن يوقع معنا وأحببته كثيراً، من الواضح أنه عليه تحسين بعض الأمور فهو لديه 20 سنة فقط، وأرى أن لديه ممستقبل عظيم، وهو لاعب أساسي مع منتخب إسبانيا، إنه فتى يافع أحب تمركزه في الخط الخلفي، وكيف يخرج الكرة، من الناحية التكتيكية هو جيد جداً.