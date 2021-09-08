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غزل المحلة يقترب من لاعب الأهلي

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غزل المحلة يقترب من لاعب الأهلي غزل المحلة يقترب من لاعب الأهلي

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طلبت إدارة نادي غزل المحلة من نظيرتها في الأهلي الحصول على خدمات محمد فخري لاعب فريق الشباب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويبحث المارد الأحمر العرض المقدم من زعيم الفلاحين وسط توقعات بالموافقة نظرًا لأنه يأتي في إطار سياسية الإعارات التي ينتهجها الأهلي مع اللاعبين الشباب والبدلاء خلال المواسم الأخيرة.

ويأمل غزل المحلة في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الحالية لتحقيق نتائج طيبة خلال فاعليات النسخة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز وتفادي الصراع على الهبوط.

وكان محمد فخري قد انتقل للأهلي من صفوف غزل المحلة في صفقة اقتربت قيمتها المادية من 2 مليون جنيه لمدة 4 سنوات، وتم اعارته إلى صفوف البنك الاهلي ولكنه رفض تجديد الاعارة بسبب الغياب عن التشكيل الأساسي في معظم المباريات.

المصرى اليوم

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